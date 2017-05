重温稿--台湾货币市场：春节换新钞启动资金面略趋紧，拆款短票及RP利率全面走扬

* 短率微幅走升,换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小,拆款需求增温 * 大型银行库存现金增,短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧,利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称,随着八家大型银行今 起启动春节换新钞,市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧,多家票券商出现较大资金缺口, 拆款需求增温,利率亦随之走扬。 他们表示,为支应民众春节换新钞之需,包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金,库存现金比重拉高而周转金变少,各银行能提供拆款的资金相对有限,导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库,周转金少了,大家都发现资金变紧了,利率也上来了,有人刚开始不 能接受,但吵闹了一会儿还是拿了,〞一大型银行资调人员说。 他们表示,今天票券商资金缺口较大,加上各大公股银行偏保守,一大早就有票券商资 调人员上门找钱,但因各大银行手中周转金不多,部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称,今天来自票券商新的资金需求出笼,但因可供拆款资金不多 ,市场已经感受到八大银行换新钞的〞威力〞。 另一大型银行资调人员也说,今天市场资金有点小〞紧〞张,因而拉升拆款利率,但有 缺口较大的票券商还跟银行杀价,不过,他们在市场上询价且绕了一大圈之后,最后还是接 受较高的利率。 多位票券商资调人员指出,今天市场资金的确略为变少,利率略升高,跨年拆款利率在 0.40-0.42%。 台湾央行称,为便利民众春节前兑换新钞,今天起至26日止,包括台银、土银、合库银 、一银、华银、彰银、台湾企银及中华邮政等八家金融机构,共454家分行(邮局)提供换新 钞服务。 本地时间 17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.533 31.623 台湾加权股价指数<.TWII 9,331.46 9,318.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.350% 0.173-0.380% --两周拆款利率区间 0.173-0.420% 0.200-0.410% --三周拆款利率区间 0.200-0.420% 0.190-0.420% **短票利率走升** 短票方面,票券商指出,今天有大型银行开始出现比较缺钱的情况,年前利率大致持稳 ,但跨年利率已经开始反应年关因素而略走高。 〞利率有稍微上来一点点,换新钞啊,大家库现(库存现金)太高了。〞一大票券商交易 员说。 但他们说,今年市场资金情况已经很好,即使距离农历年关仅剩四至五个营业日,市场 资金仍相当充裕,“感觉上好像没有过过这么好过的农历年关”。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.30-0.33%,上日则在0.33%;而跨农 历年的自保短票利率承作利率主要在0.38-0.40%,上日则在0.38%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%,区间在0.27-0.42%, 成交量为95.57亿台币;前日加权平均利率在0.387%,区间在0.27-0.53%,成交金额101.59 亿台币。 而在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.397%,利率区间在0.38-0.4 8%,成交量为59.82亿台币;前日加权平均利率在0.383%,区间在0.35-0.42%,成交金额34. 37亿台币。 台湾央行周五发行1,141.5亿台币定存单,发行余额增6亿台币。 下周到期央行定存单总计9047亿台币;分别为周一4,004亿、周二2,070亿、周三1,234. 50及周四1,738.50亿。 拆款中心资料 显示,周五银行超额准备为821亿台币,累计至周日止超额准备为9 ,559亿台币、加计前期1%的超额准备1兆1,213亿台币。 *基金赎回续增,RP利率微升** 债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天投信公司基金赎回量仍多,市场资 金略趋紧,利率亦随之微扬。 〞今天基金赎回偏多,利率有上来,这个时候就不要过于执着和坚持了。〞一大型证券 商交易员说。 在票券商方面,交易员也说,今天资金确有略趋紧,因有大型公股行库暂时关门(不做R P交易),钱也变的比较不好调到,利率略走高;且预估下周上半周利率可能进一步上扬。 下周一(23日)将发行的债券有:财政部发行五年期公债共250亿台币、凯基银行发行30 年期公司债金额2亿美元、Natixis发行30年期美元计价债券共1.45亿美元、Natixis发行30 年期美元计价债券4.88亿美元、National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期 债券共1.97亿美元、Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元 计价债券5.50亿美元;及Santander International Products, PLC发行30年期美元计价债 券4亿美元。 下周二(24日)交割的债券则有:财政部将发行91天期国库券,金额暂订300亿台币、中 国输出入银行发行金融债券40亿台币、法商东方汇理银行发行15年期美元计价金融债共4.42 亿美元、台北富邦银行发行30年期美元计价金融债2亿美元、台北富邦银行发行30年期美债 计价金融债2亿美元、BBVA Global Markets B.V.发行30年期债券0.65亿美元,以及The Ban k of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.发行30年期债券3.03亿美元。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32%,上日则在0.30-0.32%,且 以0.32%占大宗;公司债附买回利率落在0.42%,上日在0.40-0.42%;跨农历年后公债主要成 交在0.35%,上日在0.33-0.35%;公司债主要落在0.44-0.45%,上日则在0.45%。 票券商方面,今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.23-0.27%,上 日在0.23-0.25%;而跨农历年后公债参考利率在0.30-0.33%,上日在0.28-0.30%;公司债利 率主要成交在0.30-0.35%,上日在0.30-0.32%。(完) (审校 曾祥进)