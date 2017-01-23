重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。

分析人士表示，央行采用阶段性定向降准不排除与机构质押券总量不足有一定关系，但是也彰显在特殊季节性时点，监管层亦不愿释放太过宽松信号，稳定市场预期的同时，降杠杆抵御金融系统性风险两手齐抓。

他们并认为，虽然目前外汇占款仍呈下降趋势，同时节后逆回购到期量也攀升至历史高位，均令未来流动性面临压力不小，但是2016年出炉的经济数据显示基本面出现改善企稳迹象，短期防风险与降杠杆等目标仍决定货币政策稳健中性基调难改，未来流动性调控仍首推逆回购等多重工具。

债市: --中国银行间债市当周主要利率债收益率震荡上行。春节渐近，资金面成为左右市场情绪的风向标，央行通过续做MLF、公开市场单周超万亿净投放，以及创新使用临时流动性便利操作等稳定资金面。不过总的来说，缺乏利好致节前谨慎观望者仍居多。

票据: --中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调；他们并称，目前资金面虽有改善，跨节流动性预期也有一定保障，但预计1月多数机构信贷投放明显超预期，不排除未来机构由于额度不足，致转贴利率有继续攀升的可能性。