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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 18:22 BJT

东南亚股市：普遍走势疲弱，等待特朗普就职典礼

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.39    -0.18   -0.05   +3.10   349.57
    新加坡                     3011.08     2.86   +0.10   +4.52  2880.76
    马来西亚                  1664.89    -1.62   -0.10   +1.41  1641.73
    泰国                      1562.99     8.11   +0.52   +1.30  1542.94
    印尼                      5254.31   -44.64   -0.84   -0.80  5296.71
    菲律宾                     7232.66   -13.42   -0.19   +5.73  6840.64
    越南                        686.26     3.95   +0.58   +3.22   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 高琦/侯雪苹；审校 孙茉莉/艾茂林)
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