日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
路透东京1月20日 - 熟知估计数字的政府消息人士周五表示，日本财务省料将预估2018年4月起年度新债发行将增加。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
以初步预算来看，这将是八年来新债发行首度增加，这对于首相安倍晋三而言是一项挫折；安倍晋三2012年底掌权时誓言要刺激成长，并削减工业国家间最沉重的债务负担。
虽然预估2018年4月起财年岁入将增加1.9万亿日圆至59.6万亿日圆，但整体支出增幅料超过税收增长，因社福支出大增以支持快速老龄化的社会，并得支应债务成本增加。
2018财年预算支出估计为99.7万亿日圆，意味着债券发行占政府整体收入的约36%。
估计数字的假设基础为经济成长3%。若经济成长率盘旋在1.5%，则新债发行将进一步升至36.3万亿日圆。
估算数字将在未来几周议会讨论4月1日起财年预算的期间提出。(完)
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
=============================今日重要政经日程==========================