日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息

路透东京1月20日 - 熟知估计数字的政府消息人士周五表示，日本财务省料将预估2018年4月起年度新债发行将增加。

消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。

以初步预算来看，这将是八年来新债发行首度增加，这对于首相安倍晋三而言是一项挫折；安倍晋三2012年底掌权时誓言要刺激成长，并削减工业国家间最沉重的债务负担。

虽然预估2018年4月起财年岁入将增加1.9万亿日圆至59.6万亿日圆，但整体支出增幅料超过税收增长，因社福支出大增以支持快速老龄化的社会，并得支应债务成本增加。

2018财年预算支出估计为99.7万亿日圆，意味着债券发行占政府整体收入的约36%。

估计数字的假设基础为经济成长3%。若经济成长率盘旋在1.5%，则新债发行将进一步升至36.3万亿日圆。