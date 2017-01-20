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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 19:20 BJT

路透基点：中信牵头收购麦当劳中港业务控制权案获三家银行提供融资

路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团
为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一
案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。
    
    中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔
贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。
    
    消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款
。
    
    1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控
制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者
凯雷 (持股20%)。(完)
    
    麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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