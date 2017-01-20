马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
尽管船货验证机构的出口数据显示1月1-20日马来西亚棕榈油出口增长17-20%，但市场还是下跌。
指标4月棕榈油期货 收跌1%，报每吨3,101马币(698美元)。盘中一度跌至1月16日以来最低3,095马币。
成交量为33,124口。
“棕榈油和豆油之间的价差目前非常窄，除非豆油有强劲的走势，否则棕榈油很难上涨，”一位吉隆坡的交易员说。
“豆油目前决定着走势。”
CBOT-3月豆油合约下跌0.1%至每镑35.4美分，或每吨780美元。
另一位交易员表示，棕榈油也在追随大商所相关油品的跌势。
大商所5月豆油合约 下跌0.4%，大商所5月棕榈油期货 也下跌0.4%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 于春红)
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
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