马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄

路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。

尽管船货验证机构的出口数据显示1月1-20日马来西亚棕榈油出口增长17-20%，但市场还是下跌。

指标4月棕榈油期货 收跌1%，报每吨3,101马币(698美元)。盘中一度跌至1月16日以来最低3,095马币。

成交量为33,124口。

“棕榈油和豆油之间的价差目前非常窄，除非豆油有强劲的走势，否则棕榈油很难上涨，”一位吉隆坡的交易员说。

“豆油目前决定着走势。”

CBOT-3月豆油合约下跌0.1%至每镑35.4美分，或每吨780美元。

另一位交易员表示，棕榈油也在追随大商所相关油品的跌势。

大商所5月豆油合约 下跌0.4%，大商所5月棕榈油期货 也下跌0.4%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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