欧洲已公布经济指标--2017/1/20

《全球汇市》美联储会议记录公布后美元处于守势，欧元回升
路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f 0.1 f +0.9 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 12月 +0.5 f -0.1% f +1.1 f 英国 12月 +0.5 +0.2 +1.6 德国 12月 +0.7 f +0.1 f +1.7 f 法国(HICP) 12月 +0.3 f 持平 f +0.8 f 意大利(HICP) 12月 +0.4 f -0.2 f +0.5 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 11月 +0.3 +0.8 r +0.1 英国 12月 +0.1 u +0.1 ur +2.7 u 德国 12月 +0.4 +0.3 +1.0 法国 11月 +0.8 +0.8 -0.2 意大利 11月 -0.1 -0.1 r -0.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 11月 9.8 9.8 r 英国 9-11月 4.8 4.9 德国 12月 6.0 @ 6.0 @ 法国 第三季 10.0 9.9 r 意大利 11月 11.9 @ 11.8 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透上海5月25日 - 中国江苏丰县农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有505家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,850亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30