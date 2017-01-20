国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产

路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。

亚洲最大石脑油进口商台塑石化已经买进3月上半月运抵麦寮的5万吨规格未定石脑油，到岸价格(C&F)较日本报价每吨升水约5美元。

台塑石化1月11日买进15万吨2月下半月运抵麦寮的石脑油时，其所支付的价格为每吨贴水1美元到升水1美元。

交易商称，本月从欧洲及地中海运抵亚洲石脑油约130万吨，低于初步估计的150万吨。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已经重启阿布札比Ruwais炼厂西侧的常压蒸馏单元(CDU)，此前该单元因为失火而关闭。

不过该公司可能得花费二至三个月时间重启日炼12.7万桶的汽油生产设备--渣油流化催化裂解装置(RFCC)。

新加坡现货市场有石脑油及汽油各有两笔交易。(完)

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