国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
亚洲最大石脑油进口商台塑石化已经买进3月上半月运抵麦寮的5万吨规格未定石脑油，到岸价格(C&F)较日本报价每吨升水约5美元。
台塑石化1月11日买进15万吨2月下半月运抵麦寮的石脑油时，其所支付的价格为每吨贴水1美元到升水1美元。
交易商称，本月从欧洲及地中海运抵亚洲石脑油约130万吨，低于初步估计的150万吨。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已经重启阿布札比Ruwais炼厂西侧的常压蒸馏单元(CDU)，此前该单元因为失火而关闭。
不过该公司可能得花费二至三个月时间重启日炼12.7万桶的汽油生产设备--渣油流化催化裂解装置(RFCC)。
新加坡现货市场有石脑油及汽油各有两笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王洋)
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
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