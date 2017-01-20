国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞

路透新加坡1月20日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，新加坡市场没有现货交易，这是1月9日以来的首次。

欧洲和新加坡柴油每周库存双双增加，显示供应充足。

荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。

另外官方数据显示，截至1月18日当周，新加坡中质馏分油库存跳增22%，至五周高位1,200万桶。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已重启原油蒸馏装置，并着手增加商业生产。

但该公司的渣油流化催化裂解(RFCC)装置依旧关闭。

新加坡现货市场上，航煤经历一周的平静后，重又出现交易。

新加坡交易商兴隆向BP售出10万桶航煤，船期为2月4-8日，价格为每桶贴水0.80美元。

兴隆向Ocean Energy售出10万桶航煤，船期为2月6-10日，价格为每桶贴水0.70美元。(完)

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