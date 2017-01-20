国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
路透新加坡1月20日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，新加坡市场没有现货交易，这是1月9日以来的首次。
欧洲和新加坡柴油每周库存双双增加，显示供应充足。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
另外官方数据显示，截至1月18日当周，新加坡中质馏分油库存跳增22%，至五周高位1,200万桶。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已重启原油蒸馏装置，并着手增加商业生产。
但该公司的渣油流化催化裂解(RFCC)装置依旧关闭。
新加坡现货市场上，航煤经历一周的平静后，重又出现交易。
新加坡交易商兴隆向BP售出10万桶航煤，船期为2月4-8日，价格为每桶贴水0.80美元。
兴隆向Ocean Energy售出10万桶航煤，船期为2月6-10日，价格为每桶贴水0.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
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