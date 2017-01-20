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货币新闻 | 2017年 1月 20日 星期五 20:30 BJT

美股业绩：宝洁季度业绩优于预测，并上调本财年自体营收成长预估

路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。

该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。

净营收为168.5亿美元，高于分析师预计的167.7亿美元。

该公司将2017财年自体营收成长预估从约2%，上调至2-3%的区间。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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