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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 21:12 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加

路透新加坡1月20日 - 对于第一季流入亚洲的套利船货将增加的预期，周五给亚洲高硫燃料油市场带来压力。

180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。

新加坡2月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 也走弱，下跌0.64美元至每桶贴水2.44美元，创下近两个月最低。

“普氏窗口之前，(洲际交易所)裂解价差，东西方价差、跨月价差都遭打击，但在窗口期和关闭后获得了一些支撑，”一位在新加坡的燃料油交易商称。

套利窗口处在11月9日以来最窄，之前2月东方-西方价差 下跌0.75美元至每吨25.75美元。

汤森路透Supply Chain and Commodities Research周二的评估显示，1月流入东亚的燃料油总量预计触及九个月高位，介于670-680万吨之间。

行业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)出售8万吨1月25-27日在Ruwais装船的直馏燃料油(SRFO)给维多，每吨较MOPAG 380-cst估价升水20美元。

新加坡现货市场报告有四笔交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张明钧)
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