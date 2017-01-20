国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
路透新加坡1月20日 - 对于第一季流入亚洲的套利船货将增加的预期，周五给亚洲高硫燃料油市场带来压力。
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
新加坡2月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 也走弱，下跌0.64美元至每桶贴水2.44美元，创下近两个月最低。
“普氏窗口之前，(洲际交易所)裂解价差，东西方价差、跨月价差都遭打击，但在窗口期和关闭后获得了一些支撑，”一位在新加坡的燃料油交易商称。
套利窗口处在11月9日以来最窄，之前2月东方-西方价差 下跌0.75美元至每吨25.75美元。
汤森路透Supply Chain and Commodities Research周二的评估显示，1月流入东亚的燃料油总量预计触及九个月高位，介于670-680万吨之间。
行业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)出售8万吨1月25-27日在Ruwais装船的直馏燃料油(SRFO)给维多，每吨较MOPAG 380-cst估价升水20美元。
新加坡现货市场报告有四笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张明钧)
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
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