国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日

--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。