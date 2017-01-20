表格：美国1月12日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿1月20日 - 美国农业部(USDA)周五公布，1月12日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 242.5 60.5 303.0 245.8 60.5 21,583.1 16,416.1 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 26.1 玉米 1,367.6 12.3 1,379.9 1,484.6 12.3 37,703.6 22,279.3 高粱 57.0 0.0 57.0 57.0 0.0 3,106.4 5,678.2 大豆 979.6 66.7 1,046.3 1,031.3 66.7 49,301.2 39,985.8 豆粕 269.8 48.8 318.6 280.3 48.8 6,036.6 6,467.0 豆油 41.5 0.0 41.5 41.5 0.0 600.9 587.1 皮马棉 6.2 0.0 6.2 6.9 0.0 437.8 249.1 陆地棉 346.5 31.7 378.2 352.1 31.7 8,957.5 5,420.0 稻米 127.3 0.0 127.3 129.3 0.0 2,035.4 2,039.3 (完) (编译 王洋; 审校 于春红)