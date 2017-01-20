表格：美国1月12日止当周农作物出口销售报告--USDA

《全球主要国家债券发行预告》--5月25日-6月1日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透华盛顿1月20日 - 美国农业部(USDA)周五公布，1月12日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 242.5 60.5 303.0 245.8 60.5 21,583.1 16,416.1 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 26.1 玉米 1,367.6 12.3 1,379.9 1,484.6 12.3 37,703.6 22,279.3 高粱 57.0 0.0 57.0 57.0 0.0 3,106.4 5,678.2 大豆 979.6 66.7 1,046.3 1,031.3 66.7 49,301.2 39,985.8 豆粕 269.8 48.8 318.6 280.3 48.8 6,036.6 6,467.0 豆油 41.5 0.0 41.5 41.5 0.0 600.9 587.1 皮马棉 6.2 0.0 6.2 6.9 0.0 437.8 249.1 陆地棉 346.5 31.7 378.2 352.1 31.7 8,957.5 5,420.0 稻米 127.3 0.0 127.3 129.3 0.0 2,035.4 2,039.3 (完) (编译 王洋; 审校 于春红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
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