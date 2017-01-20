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市场报道 | 2017年 1月 21日 星期六 03:14 BJT

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周

路透伦敦1月20日 - 英镑兑美元周五小跌，但本周录得12月初来最大单周涨幅。本周英镑的动荡走势是数十年来都鲜见的。

英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。

不过，英镑兑美元本周周线上升超过1%，兑欧元 周线上涨近1%。

英镑本周走势反复。

英国首相特蕾莎梅的退欧演说透露了迄今最多的退欧细节，且迹象显示银行在准备将伦敦的职员调迁，令投资者对英国退欧的情景有略更明确的看法。

英镑在周一和周三大幅下挫，但周二劲升3%，创下1990年代以来最大单日涨幅。

加拿大皇家银行的G10外汇策略部门主管Adam Cole说，英镑跳涨，使英镑成为本周表现出众的货币之一，部份建立了的空头头寸被出脱。

本周经济数据良莠不齐，良好的薪资增长数据被疲弱的招聘和投资数据抵销。

英国国家统计局数据显示，12月零售销售较上月下滑1.9%，为2012年4月以来最大跌幅，跌幅远大于路透调查分析师预估的下跌0.1%。

下周英国最高法院将对首相特雷莎梅是否需要议会批准才能启动退欧程序作出裁决。(完) 　　
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