欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周

路透伦敦1月20日 - 英镑兑美元周五小跌，但本周录得12月初来最大单周涨幅。本周英镑的动荡走势是数十年来都鲜见的。

英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。

不过，英镑兑美元本周周线上升超过1%，兑欧元 周线上涨近1%。

英镑本周走势反复。

英国首相特蕾莎梅的退欧演说透露了迄今最多的退欧细节，且迹象显示银行在准备将伦敦的职员调迁，令投资者对英国退欧的情景有略更明确的看法。

英镑在周一和周三大幅下挫，但周二劲升3%，创下1990年代以来最大单日涨幅。

加拿大皇家银行的G10外汇策略部门主管Adam Cole说，英镑跳涨，使英镑成为本周表现出众的货币之一，部份建立了的空头头寸被出脱。

本周经济数据良莠不齐，良好的薪资增长数据被疲弱的招聘和投资数据抵销。

英国国家统计局数据显示，12月零售销售较上月下滑1.9%，为2012年4月以来最大跌幅，跌幅远大于路透调查分析师预估的下跌0.1%。