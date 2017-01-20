纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期

台湾经济指标预测--5月25日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
期糖持稳，在上日被大举抛售后得到喘息，阿拉比卡咖啡期货升至四年半高位。
3月纽约可可期货 收跌24美元，或1.1%，报每吨2,140美元，延续昨日跌势，此前数据显示，北美第四季碾压数据跌幅大于预期，降至四年半低位。
3月伦敦可可 收跌10英镑，或0.6%，报每吨1,748英镑。
原糖期货持稳，此前跌至20.05美分，追平上日低点，形成双底，可能形成技术支撑位。
3月期糖 收平在每磅20.18美分。
3月白糖合约 收跌0.30美元，或0.06%，报每吨530.40美元。
3月罗布斯塔咖啡 收平在每吨2,261美元，此前升至2,268美元，为2012年5月来次月合约最高水准。
3月阿拉比卡咖啡期货 收高2.45美分，或1.6%，报每磅1.532美元，此前升至1.5335美元，追平11月28日的日内高位。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 4月 +7.4% +12.3% 6/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。