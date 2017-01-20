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亚洲 | 2017年 1月 21日 星期六 04:00 BJT

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期

路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。

期糖持稳，在上日被大举抛售后得到喘息，阿拉比卡咖啡期货升至四年半高位。

3月纽约可可期货 收跌24美元，或1.1%，报每吨2,140美元，延续昨日跌势，此前数据显示，北美第四季碾压数据跌幅大于预期，降至四年半低位。

3月伦敦可可 收跌10英镑，或0.6%，报每吨1,748英镑。

原糖期货持稳，此前跌至20.05美分，追平上日低点，形成双底，可能形成技术支撑位。

3月期糖 收平在每磅20.18美分。

3月白糖合约 收跌0.30美元，或0.06%，报每吨530.40美元。

3月罗布斯塔咖啡 收平在每吨2,261美元，此前升至2,268美元，为2012年5月来次月合约最高水准。

3月阿拉比卡咖啡期货 收高2.45美分，或1.6%，报每磅1.532美元，此前升至1.5335美元，追平11月28日的日内高位。(完)

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