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市场报道 | 2017年 1月 21日 星期六 05:23 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，因美国出口数据强劲和美元下跌

路透纽约1月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五小幅上升，触及逾一周高位，因出口销售数据强劲和美元下跌。

3月期棉合约 触及盘中高位73.43美分，此为1月12日来最高。该合约本周周线上升约1.1%。

“出口数据很不错，比预期良好，”独立棉花交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose说。

美国农业部出口数据显示，上周净销售大陆棉34.65万包，较之前一周上升47%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机者持有的巨量净棉花多头头寸下降至103,910口，减少了6,987口。

美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中没有找到对美元下大赌注的理由。

3月期棉合约 收高0.35美分，或0.48%，报73.04美分，交易区间为72.72-73.43美分。

期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
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