纽约期市：ICE期棉上涨，因美国出口数据强劲和美元下跌

《中国报摘》--中国证券报5月25日
--国际评级机构穆迪将中国主权信用评级从Aa3下调一级至A1，并将展望从负面调整为稳定。专家表示，不认同穆迪的看法，中国经济明显呈现企稳向好态势，同时债务风险总体在可控范围内。随着各项政策措施的落实与推进，中国经济的运行质量将继续改善。
路透纽约1月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五小幅上升，触及逾一周高位，因出口销售数据强劲和美元下跌。
3月期棉合约 触及盘中高位73.43美分，此为1月12日来最高。该合约本周周线上升约1.1%。
“出口数据很不错，比预期良好，”独立棉花交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose说。
美国农业部出口数据显示，上周净销售大陆棉34.65万包，较之前一周上升47%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机者持有的巨量净棉花多头头寸下降至103,910口，减少了6,987口。
美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中没有找到对美元下大赌注的理由。
3月期棉合约 收高0.35美分，或0.48%，报73.04美分，交易区间为72.72-73.43美分。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
--国际评级机构穆迪将中国主权信用评级从Aa3下调一级至A1，并将展望从负面调整为稳定。专家表示，不认同穆迪的看法，中国经济明显呈现企稳向好态势，同时债务风险总体在可控范围内。随着各项政策措施的落实与推进，中国经济的运行质量将继续改善。
路透东京5月25日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月20日止当周外资转为卖超日股。 外资5月20日止当周在日本股市卖超264亿日圆，前一周为买超3,719亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券7,785亿日圆，前一周为买超17,583亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月14日-5月20日 -26.4 +563.1 +1,184.1 5月 7日-5月13日 +371.9r +395.4 +434.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月14日-5月20日 -26.1 +778.5 -83
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月25日出版的当期「老谢开讲」专栏) 在电影《蝙蝠侠》中出现的高谭市（Gotham City）是一个虚拟城市，它象征的是夜晚的纽约，蝙蝠侠就在黑夜的小巷打击坏人，故事源自一九四○年代出版的DC漫画小说；现在大家又见到高谭市的名字，不过是来自一个放空机构「Gotham City Research」。最近这家公司年仅三十五岁的韩裔小伙子，挑中了苹果供应链的模范生瑞声科技，造成股价大跌与停牌效应，让Gotham City Research成了香港市场瞩目的焦点。