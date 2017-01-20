加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨

《中国报摘》--中国证券报5月25日
--国际评级机构穆迪将中国主权信用评级从Aa3下调一级至A1，并将展望从负面调整为稳定。专家表示，不认同穆迪的看法，中国经济明显呈现企稳向好态势，同时债务风险总体在可控范围内。随着各项政策措施的落实与推进，中国经济的运行质量将继续改善。
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高138.07点，或0.90%，报15,547.88点。10大类股中仅有八种收高。(完)
--国际评级机构穆迪将中国主权信用评级从Aa3下调一级至A1，并将展望从负面调整为稳定。专家表示，不认同穆迪的看法，中国经济明显呈现企稳向好态势，同时债务风险总体在可控范围内。随着各项政策措施的落实与推进，中国经济的运行质量将继续改善。
路透东京5月25日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月20日止当周外资转为卖超日股。 外资5月20日止当周在日本股市卖超264亿日圆，前一周为买超3,719亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券7,785亿日圆，前一周为买超17,583亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月14日-5月20日 -26.4 +563.1 +1,184.1 5月 7日-5月13日 +371.9r +395.4 +434.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月14日-5月20日 -26.1 +778.5 -83
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月25日出版的当期「老谢开讲」专栏) 在电影《蝙蝠侠》中出现的高谭市（Gotham City）是一个虚拟城市，它象征的是夜晚的纽约，蝙蝠侠就在黑夜的小巷打击坏人，故事源自一九四○年代出版的DC漫画小说；现在大家又见到高谭市的名字，不过是来自一个放空机构「Gotham City Research」。最近这家公司年仅三十五岁的韩裔小伙子，挑中了苹果供应链的模范生瑞声科技，造成股价大跌与停牌效应，让Gotham City Research成了香港市场瞩目的焦点。