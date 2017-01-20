版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 21日 星期六 06:17 BJT

加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨

路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高138.07点，或0.90%，报15,547.88点。10大类股中仅有八种收高。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐