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亚洲 | 2017年 1月 22日 星期日 09:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          96.06    -0.11    -0.11   2188733
    京东                27.60    -0.15    -0.54   7141958
    新浪              67.74    -0.06    -0.09    501638
    搜狐              39.10    -0.06    -0.15    146663
    网易             242.34    +3.36    +1.41    961106
    百度             173.44    -2.65    -1.50   2049233
    
    台湾
    台湾积体电路       30.07    +0.44    +1.48   1666271
    联电                1.85    +0.02    +1.09    790190
    日月光              5.26    -0.07    -1.31    325197
    矽品精密           7.44    +0.00    +0.00    138268
    和信超媒体         3.11    +0.11    +3.67     62333
    友达                4.02    +0.02    +0.50    105173
    中华电信           32.15    +0.14    +0.44     32938
    台湾国际航电      47.87    +0.26    +0.55    869417
    
    香港
    中国移动           55.60    +0.09    +0.16     79355
    中国联通           11.30    -0.03    -0.26     33736
    中国电信           47.31    -0.42    -0.88      4851
    中芯国际            6.93    -0.09    -1.28     30136
    电讯盈科         6.08    +0.00    +0.00       325
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (编译 蔡美珍；审校 李爽)
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