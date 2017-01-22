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亚洲 | 2017年 1月 22日 星期日 09:54 BJT

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性

路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。

刊登在中国货币网的公告称，当前由于公司流动性不足，资金链紧张，原计划的资金筹措方案目前尚未落实，虽然公司正在通过多种渠道积极筹措偿债资金，但16博源SCP002到期兑付仍存在不确定性。

本次涉及超短融期限九个月，票面利率6.6%，应付本息额为8.39亿元。主承销商为浦发银行，进出口银行为联席主承销商。

博源控股此前已出现过债券违约，其发行的超短融16博源SCP001，于2016年12月3日到期时未获兑付；票面利率6.6%，应付本息额为11.5445亿元。 （完）

参看详情，可点选中国货币网 here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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