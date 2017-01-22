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亚洲 | 2017年 1月 22日 星期日 13:02 BJT

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览

路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.14%，报893.28点。

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.89%，报64,521.184点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1805/25，上日收报3.1987/02。

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南非股市：收低，特朗普宣誓就职前，风险资产偏好减弱。指标Top-40指数 收盘下跌0.7%，报45,780.79点；大盘综合指数 收盘下跌0.7%，报52,532.26点。

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印度股市：收低，并录得四周来首周周线下跌，Axis Bank 重挫6.83%，之前该公司公布业绩令人失望，拖累其他银行股。BSE指数 收盘下跌1%，报27,034.5点；NSE指数 收盘下跌1.02%，报8,349.35点。两股指当周分别跌0.7%和约0.6%。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.18，上日收报68.12。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.21%，报1,138.99点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.11%，报590.58点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.06%，报59.755；卢布兑欧元 贬值0.34%，报63.9175。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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