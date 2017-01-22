金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.14%，报893.28点。
中国股市:沪综指收升，经济数据偏好提振市场情绪大盘延续反弹
中国汇市:人民币微收升购汇略增，市场静待特朗普宣誓就职
香港股市:结束三周连涨收低，特朗普就职前投资情绪谨慎
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.89%，报64,521.184点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1805/25，上日收报3.1987/02。
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南非股市：收低，特朗普宣誓就职前，风险资产偏好减弱。指标Top-40指数 收盘下跌0.7%，报45,780.79点；大盘综合指数 收盘下跌0.7%，报52,532.26点。
南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
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印度股市：收低，并录得四周来首周周线下跌，Axis Bank 重挫6.83%，之前该公司公布业绩令人失望，拖累其他银行股。BSE指数 收盘下跌1%，报27,034.5点；NSE指数 收盘下跌1.02%，报8,349.35点。两股指当周分别跌0.7%和约0.6%。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.18，上日收报68.12。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.21%，报1,138.99点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.11%，报590.58点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.06%，报59.755；卢布兑欧元 贬值0.34%，报63.9175。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。