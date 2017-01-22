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亚洲 | 2017年 1月 22日 星期日 11:19 BJT

中国货币市场：资金宽松回购利率降幅明显，千亿MLF到期影响不大

路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称
，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML
F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率
明显下行。
    
    上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很
多需求，但总量应该没大问题了。”
    
    中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30
0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净
投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。

    中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业
银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同
，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 
        
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价：   
 北京时间 11:00                 今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                   
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                       2.1075   2.3790    -27.15
      七天                        2.5280   2.6512    -12.32
      14天                        3.0254   3.1456    -12.02
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                       2.3700   2.7200    -35.00
      七天                        3.0000   2.5000    +50.00
      14天                        3.1000   3.6000    -50.00
 Shibor                                                    
  其中:隔夜                       2.1890   2.3760    -18.70
      七天                        2.6070   2.5930     +1.40
      三个月                      3.8301   3.8213     +0.88
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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