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亚洲 | 2017年 1月 22日 星期日 11:44 BJT

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥

路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。

“都在休假模式中，几乎没什么成交，非银都不上班的，国债期货也没开盘，”上海一银行交易员称。

北京一基金交易员称，市场交易极为清淡，快10点半才有第一笔利率债公开成交，信用债、CD(同业存单)早盘成交笔数也是个位数；10年国开债160213仅有的几笔成交，收益率都在上日估值附近。

美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价 在3.83%/3.78%，上日尾盘为3.8250%/3.78%。

中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日，1月22日为调休工作日；证交所债券市场及中金所国债期货22日均因周末休市。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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