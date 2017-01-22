中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
“都在休假模式中，几乎没什么成交，非银都不上班的，国债期货也没开盘，”上海一银行交易员称。
北京一基金交易员称，市场交易极为清淡，快10点半才有第一笔利率债公开成交，信用债、CD(同业存单)早盘成交笔数也是个位数；10年国开债160213仅有的几笔成交，收益率都在上日估值附近。
美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
剩余期限近10年的国开债160213券最新报价 在3.83%/3.78%，上日尾盘为3.8250%/3.78%。
中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日，1月22日为调休工作日；证交所债券市场及中金所国债期货22日均因周末休市。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。