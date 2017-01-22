全球汇市：最近一周投机客连续第二周减持美元多仓--CFTC/路透数据

路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同时，墨西哥披索净空头最近一周增至73,321口，为10月初以来最大 规模。 披索一直对特朗普的言论表现非常敏感。特朗普持续就移民和就业问 题指责墨西哥，打压披索，致其本周兑美元跌至纪录低点。 “面对经济不确定性上升，披索前景仍偏空，”Western Union Business Solutions的Joe Manimbo称。 “披索贬值给墨西哥央行带来压力，需干预汇市打压美元，支撑披索 。” 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月17日当 前一周 周 多头仓位 28,560 26,041 空头仓位 106,390 105,880 净仓位 -77,830 -79,839 欧元(125,000欧元为1口) 1月17日当周 前一周 多头仓位 128,846 134,747 空头仓位 195,346 200,570 净仓位 -66,500 -65,823 英镑(62,500英镑为1口) 1月17日当周 前一周 多头仓位 555,242 56,742 空头仓位 121,484 122,573 净仓位 -66,242 -65,831 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月17日当 前一周 周 多头仓位 7,166 10,012 空头仓位 20,849 24,258 净仓位 -13,683 -14,246 加元(100,000加元为1口) 1月17日当周 前一周 多头仓位 32,064 28,405 空头仓位 37,520 36,340 净仓位 -5,456 -7,935 澳元(100,000澳元为1口) 1月17日当周 前一周 多头仓位 42,401 40,782 空头仓位 37,556 44,630 净仓位 4,845 -3,848 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月17日当周 前一周 多头仓位 25,517 22,989 空头仓位 37,805 36,949 净仓位 -12,288 -13,960 (完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)