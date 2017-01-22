版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 22日 星期日 13:21 BJT

全球汇市：最近一周投机客连续第二周减持美元多仓--CFTC/路透数据

路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因
投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率
政策。
    
    根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17
日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。
    
    特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性
，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。
    
    美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺
，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。
    
    1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。
    
    “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降
，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J
ohn Hardy表示。
    
    “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加
息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终
结，”他补充称。
    
    同时，墨西哥披索净空头最近一周增至73,321口，为10月初以来最大
规模。
    
    披索一直对特朗普的言论表现非常敏感。特朗普持续就移民和就业问
题指责墨西哥，打压披索，致其本周兑美元跌至纪录低点。
    
    “面对经济不确定性上升，披索前景仍偏空，”Western Union
Business Solutions的Joe Manimbo称。
    
    “披索贬值给墨西哥央行带来压力，需干预汇市打压美元，支撑披索
。”
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。

    日圆(12,500,000日圆为1口)
            1月17日当   前一周
            周          
 多头仓位   28,560      26,041
 空头仓位   106,390     105,880
 净仓位     -77,830     -79,839
 

    欧元(125,000欧元为1口)
           1月17日当周  前一周
 多头仓位  128,846      134,747
 空头仓位  195,346      200,570
 净仓位    -66,500      -65,823
 

    英镑(62,500英镑为1口)
              1月17日当周   前一周
 多头仓位     555,242       56,742
 空头仓位     121,484       122,573
 净仓位       -66,242       -65,831
 

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           1月17日当   前一周
           周          
 多头仓位  7,166       10,012
 空头仓位  20,849      24,258
 净仓位    -13,683     -14,246
 
   
     加元(100,000加元为1口)
            1月17日当周  前一周
 多头仓位   32,064       28,405
 空头仓位   37,520       36,340
 净仓位     -5,456       -7,935
 

    澳元(100,000澳元为1口)
            1月17日当周  前一周
 多头仓位   42,401       40,782
 空头仓位   37,556       44,630
 净仓位      4,845       -3,848
 

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)  
            1月17日当周  前一周
 多头仓位   25,517       22,989
 空头仓位   37,805       36,949
 净仓位     -12,288      -13,960
 (完)
  
 (编译 李爽  审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐