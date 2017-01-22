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市场报道 | 2017年 1月 22日 星期日 13:08 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月17日洲际交易所(ICE)棉花持
仓状况报告，每口以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(261,756口)
    134,746   22,815   24,409   83,730  205,736  242,885  252,960   18,871   8,796
    
    较1月10日变动(未平仓合约：减少2,333口)
    
     -4,073    1,470    2,627      850   -6,569     -596   -2,472   -1,737     139
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       51.5      8.7      9.3     32.0     78.6     92.8     96.6      7.2     3.4
    
    各类交易商数量(总计为319家)
        163       54       77       56       71      259      175
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 蔡美珍)
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