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市场报道 | 2017年 1月 22日 星期日 13:07 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月17日纽约商业期货交易所(NY
MEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,179,122口)
    631,537  166,859  761,640  677,537  1159908  2070714  2088407  108,408  90,715 
    
    较1月10日变动(未平仓合约：增加64,466口)
    
     27,276   -3,840   35,909    6,043   23,014   69,228   55,083   -4,762   9,383
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.0      7.7     35.0     31.1     53.2     95.0     95.8      5.0     4.2
    
    各类交易商数量(总计为419家)
        154      105      193      102      123      367      340
    (完)   
    
  
 (整理 李爽  审校 蔡美珍)
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