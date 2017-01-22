CFTC报告：CBOT大豆期货1月17日持仓报告(表)

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透1月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月17日芝加哥期货交易所(CBOT )大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(682,682口) 242,587 87,822 74,165 321,708 410,075 638,460 572,062 44,222 110,620 较1月10日变动(未平仓合约：增加54,057口) 45,962 10,299 -2,199 9,389 39,556 53,152 47,656 905 6,401 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 35.5 12.9 10.9 47.1 60.1 93.5 83.8 6.5 16.2 各类交易商数量(总计为636家) 192 136 155 150 252 424 485 (完) (整理 李爽 审校 蔡美珍)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。