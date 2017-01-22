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货币新闻 | 2017年 1月 22日 星期日 13:06 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月17日芝加哥期货交易所(CBOT
)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(682,682口)
    242,587   87,822   74,165  321,708  410,075  638,460  572,062   44,222 110,620
    
    较1月10日变动(未平仓合约：增加54,057口)
    
     45,962   10,299   -2,199    9,389   39,556   53,152   47,656      905   6,401
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       35.5     12.9     10.9     47.1     60.1     93.5     83.8      6.5    16.2
    
    各类交易商数量(总计为636家)
        192      136      155      150      252      424      485
    (完)                   

  
 (整理 李爽  审校 蔡美珍)
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