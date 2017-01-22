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市场报道 | 2017年 1月 22日 星期日 13:06 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月17日芝加哥期货交易所(CBOT
)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(480,997口)
    157,831  209,540   92,666  184,501  137,612  434,998  439,818   45,999  41,179
    
    较1月10日变动(未平仓合约：增加17,242口)
    
      1,199    5,722     -251   17,176   13,684   18,124   19,155     -882  -1,913
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.8     43.6     19.3     38.4     28.6     90.4     91.4      9.6     8.6
    
    各类交易商数量(总计为453家)
        148      149      124      103      105      332      316
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 蔡美珍)
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