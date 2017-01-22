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市场报道 | 2017年 1月 22日 星期日 13:05 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月17日持仓报告(表)

路透1月20日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年1月17日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货
持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(251,782口)
    118,944   72,445   38,763   75,868  125,140  233,575  236,348   18,207  15,434
    
    较1月10日变动(未平仓合约：增加15,145口)
    
      2,090    3,294    6,718    4,560    3,733   13,368   13,745    1,777   1,400
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       47.2     28.8     15.4     30.1     49.7     92.8     93.9      7.2     6.1
    
    各类交易商数量(总计为316家)
        124      101       68       47       63      214      199
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 蔡美珍)
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