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市场报道 | 2017年 1月 22日 星期日 13:04 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月17日芝加哥期货交易所(CBOT
)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,321,861口)
    388,939  322,138  194,523  596,450  623,716  1179912  1140377  141,949 181,484
    
    较1月10日变动(未平仓合约：增加70,528口)
    
     22,288   -1,492   16,016   28,527   57,158   66,831   71,682    3,697  -1,154
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.4     24.4     14.7     45.1     47.2     89.3     86.3     10.7    13.7
    
    各类交易商数量(总计为727家)
        157      154      182      241      316      515      573
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 蔡美珍)
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