日韩经济指标预测--1月23日-1月30日****

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差2,700 顺差1,525 出口(较上年同期) 12月 +1.2% -0.4% 进口(较上年同期) 12月 -0.8% -8.8% 1月25日(三) 2100 韩国制造业景气判断指数 2月 -- 73 1月26日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -0.3% -0.4% 全国整体CPI -- +0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.4% -0.6% 东京地区整体CPI -- 持平 1月27日(五) 暂无重要经济数据公布 1月30日当周 1月29-30日 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- +1.7% 1月30日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -- -1.5% (较前月) -- -0.6% 2330 日本求才求职比 12月 -- 1.41 失业率 -- 3.1% 2350 日本工业生产 12月初值 -- +1.5% 一个月预估值 -- +2.0% 两个月预估值 -- +2.2% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。