重发-台湾个股：鸿海在美国兴建显示器厂的投资将超70亿美元--董事长

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路透台北1月22日 - 全球最大的电子代工厂商--鸿海 董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。

美国总统特朗普在周五的就职演说中，誓言将奉行“美国优先”的政策，促使郭台铭就保护主义抬头、以及政治因素支撑经济发展的趋势发出警告。

郭台铭在一项公司活动的间隙对记者表示，鸿海设立显示器工厂的计划取决于许多因素，例如投资条件，必须在美国的州和联邦层面进行协商。该项目将由鸿海旗下的夏普 进行规划。