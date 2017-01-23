重发-台湾个股：鸿海在美国兴建显示器厂的投资将超70亿美元--董事长

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透台北1月22日 - 全球最大的电子代工厂商--鸿海 董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。
美国总统特朗普在周五的就职演说中，誓言将奉行“美国优先”的政策，促使郭台铭就保护主义抬头、以及政治因素支撑经济发展的趋势发出警告。
郭台铭在一项公司活动的间隙对记者表示，鸿海设立显示器工厂的计划取决于许多因素，例如投资条件，必须在美国的州和联邦层面进行协商。该项目将由鸿海旗下的夏普 进行规划。
郭台铭补充称鸿海还将继续在中国积极开展业务，打消有关中国政府可能正针对鸿海的投资计划向该公司施压的传言。(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。