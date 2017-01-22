国际油市：美国上周活跃钻机数增幅创下2013年4月以来最多--贝克休斯

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。
能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，截至1月20日的一周，美国活跃钻机数增加29个至551个，为2015年11月以来最高。上年同期为510个。
油价在去年2月从13年低点回升之后，在5月首度升破每桶50美元。在过去34周当中，活跃钻机数有30周是增加的，总计增加了235个，是活跃钻机数自2014年中以来最大的一波回升。
贝克休斯统计的活跃钻机数在2014年10月触及记录高位1,609个，去年5月减少至六年低点316个，因美国原油价格从2014年6月的每桶逾107美元下滑，到2016年2月时跌到每桶近26美元。(完)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃