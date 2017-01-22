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市场报道 | 2017年 1月 23日 星期一 07:47 BJT

国际油市：美国上周活跃钻机数增幅创下2013年4月以来最多--贝克休斯

路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，截至1月20日的一周，美国活跃钻机数增加29个至551个，为2015年11月以来最高。上年同期为510个。

油价在去年2月从13年低点回升之后，在5月首度升破每桶50美元。在过去34周当中，活跃钻机数有30周是增加的，总计增加了235个，是活跃钻机数自2014年中以来最大的一波回升。

贝克休斯统计的活跃钻机数在2014年10月触及记录高位1,609个，去年5月减少至六年低点316个，因美国原油价格从2014年6月的每桶逾107美元下滑，到2016年2月时跌到每桶近26美元。(完)
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