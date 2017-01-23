欧洲经济指标预测--1月23日-1月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据 1月24日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.3 53.5 服务业PMI 53.2 52.9 综合PMI 53.3 53.4 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 55.4 55.6 服务业PMI 54.5 54.3 综合PMI 55.2 55.2 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.8 54.9 服务业PMI 53.9 53.7 综合PMI 54.5 54.4 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 72.0 122.10 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 135.25 1月24-31日 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.2% 1月25日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 12月 -- 正1.43 0745 法国企业景气指数 1月 105 106 0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 111.2 111.0 现况指数 116.9 116.6 预期指数 105.8 105.6 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.9% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.2% 工业销售(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.9% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差39.7 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 正12.9 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正5 零 1月26日(四) 0700 德国GfK消费者信心指数 2月 9.9 9.9 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差36.36 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- +1.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 -- 40.659 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -- 正35 1月27日(五) 0700 德国进口物价(较前月) 12月 +1.1% +0.7% (较上年同期) -- +0.3% 0745 法国消费者信心指数 1月 100 99 0900 意大利制造业企业信心指数 1月 103.6 103.5 消费者信心指数 110.6 111.1 0900 欧元区M3货供额(年增率) 12月 +4.9% +4.8% 对家庭贷款 -- +1.9% 对非金融行业贷款 +2.2% +2.2% 1月30日当周 1月30日(一) 0800 瑞士KOF领先成长指标 1月 -- 102.2 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.7% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +1.0% (较上年同期) -- +1.7% 1500 欧元区企业景气指数 1月 -- 0.79 经济景气指数 -- 107.8 工业景气指数 -- 0.1 服务业景气指数 -- 12.9 消费者信心指数终值 -- 负5.1 消费者通胀预期指数 -- 8.8 生产者通胀预期指数 -- 4.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)