美国与加拿大经济指标预测--1月23日-1月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 550 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8 1月25日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 382.2 抵押贷款再融资指数 -- 1,263.2 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.4% (较上年同期) -- +6.2% 1月26日(四) 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差653.0 趸售(批发)库存(较前月) -- +1.0% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月21日当周 -- 23.4 四周均值(万人) -- 24.675 续请失业金人数(万人) 1月14日当周 -- 204.6 1330 美国全国活动指数 12月 -- 负0.27 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.1 服务业PMI 54.4 53.9 1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.5% 持平 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 58.6 59.2 新屋销售(较前月) -1.0% +5.2% 1月27日(五) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 121.0 建筑许可(较前月) -- -0.2% 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 12月 +2.6% -4.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.5% +0.6% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -6.5% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.5% +0.9% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +2.2% +3.5% 最终销售 +2.4% +3.0% 消费者支出 -- +3.0% GDP平减指数 +2.1% +1.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +1.5% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月终值 98.1 98.1 现况指数 112.5 112.5 预期指数 88.9 88.9 1月30日当周 1月30日(一) 1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.1% 个人所得(较前月) +0.4% 持平 经调整后的个人支出(较前月) +0.4% +0.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 1400 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.1% 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 12月 -- -2.5% 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 -- 正15.5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 王兴亚)