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市场报道 | 2017年 1月 23日 星期一 08:38 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月23日-1月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值

    1月23日当周
    
    1月23日(一)
    1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                 11月      +0.5%        +1.1%
    
    1月24日(二)
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       1月初值       54.5         54.3
    1500 美国成屋销售年率(万户)                       12月        550          561
             成屋销售(较前月)                                   -1.1%        +0.7%
    1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  1月        --           正8
    
    1月25日(三) 
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         382.2
                抵押贷款再融资指数                                --       1,263.2
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)     11月        --         +0.4%
                                     (较上年同期)                 --         +6.2% 
    
    1月26日(四)
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   12月初值      --     逆差653.0
             趸售(批发)库存(较前月)                               --         +1.0%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)            1月21日当周      --          23.4
                 四周均值(万人)                                   --        24.675
                 续请失业金人数(万人)            1月14日当周      --         204.6 
    1330 美国全国活动指数                             12月        --        负0.27
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           1月初值      --          54.1
                   服务业PMI                                     54.4         53.9
    1500 美国领先指标(较前月)                         12月      +0.5%         持平
    1500 美国新屋销售年率(万户)                       12月       58.6         59.2
             新屋销售(较前月)                                   -1.0%        +5.2%
    
    1月27日(五)
    1330 美国建筑许可年率(万户)                    12月修正值     --         121.0
             建筑许可(较前月)                                     --         -0.2%
    1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)               12月      +2.6%        -4.5%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.5%        +0.6%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         -6.5%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.5%        +0.9%
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率            第四季初值    +2.2%        +3.5%
                              最终销售                          +2.4%        +3.0%
                             消费者支出                           --         +3.0%
                            GDP平减指数                         +2.1%        +1.4%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                      +1.7%        +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +2.0%        +1.5%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数                1月终值     98.1         98.1
                             现况指数                           112.5        112.5
                             预期指数                            88.9         88.9
    
    1月30日当周
    
    1月30日(一)
    1330 美国实质个人支出(较前月)                     12月        --         +0.1%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%         持平
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.4%        +0.2%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.2%         持平
                                      (较上年同期)                --         +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --          持平
                                  (较上年同期)                    --         +1.4% 
    1400 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            12月        --         +1.1%
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                   12月        --         -2.5% 
    1530 美国达拉斯联储制造业活动指数                  1月        --        正15.5   
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 王兴亚)
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