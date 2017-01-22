版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月23日

* 头版头条:

--中共中央政治局进行第三十八次集体学习，中共中央总书记习近平指出，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择，是经济发展新常态下中国宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给。

* 其他:

--鹏博士 公告称，拟向控股股东深圳鹏博实业集团以及第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司非公开发行募集不超过60亿元人民币，募集资金将用于基础网络投资、Open-NCloud全球云网平台、新媒体平台运营项目。

--三安光电 日前发布涨价通知，上调S-30MB/S-32BB系列产品价格8%，打响了2017年LED芯片涨价第一枪。业内人士表示，由于供给侧产能下降，而需求量稳步上升，LED芯片在2017年将处于供不应求的局面。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐