《中国报摘》--中国证券报1月23日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
* 头版头条:
--中共中央政治局进行第三十八次集体学习，中共中央总书记习近平指出，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择，是经济发展新常态下中国宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给。
* 其他:
--鹏博士 公告称，拟向控股股东深圳鹏博实业集团以及第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司非公开发行募集不超过60亿元人民币，募集资金将用于基础网络投资、Open-NCloud全球云网平台、新媒体平台运营项目。
--三安光电 日前发布涨价通知，上调S-30MB/S-32BB系列产品价格8%，打响了2017年LED芯片涨价第一枪。业内人士表示，由于供给侧产能下降，而需求量稳步上升，LED芯片在2017年将处于供不应求的局面。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 乔艳红)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。