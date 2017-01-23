《香港报摘》--经济日报1月23日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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**头版头条**
--市场踏入“特朗普时代”第二阶段，百日新政为最大焦点；港股恒生指数 在农历新年前，料继续于23,000关口表现反覆。
**其他**
--中银香港 继早前应用区块链技术（Blockchain），上月开始更率先于指定分行设置机械人顾问及试推指静脉识别服务。
--金管局伙香港应科院合办金融科技人才培育计划提供约100个职位，连同金管局以及包括汇丰、恒生 共计13间金融机构参与。
--领展 位于北京海淀区的欧美汇购物中心全球首间耐克（Nike）及Jordan篮球体验站上周开幕。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。