《香港报摘》--信报1月23日

**头版头条**

--中国今年初开始严格执行内地居民购滙须详细申报用途，消息指出，有个别香港中资银行配合总行做法，包括遇上内地客户透过香港账户进行第三方支付时，罕有地详问其用途。

**其他**

--罗兵咸永道香港资产融资及租赁服务总监梁家辉表示，目前在香港经营离岸飞机租赁业务所得租金收入的应课税款，没有飞机折旧免税额可作抵扣，变相是按营业额缴税，而非按实质利润缴税，因此难以吸引租赁公司来港设立业务。

--超威动力 财务总监兼公司秘书梁伟业称，钠盐电池厂将于18个月后投产，料于2018年至2019年可带来最多5亿元人民币收入；订单方面，现阶段已与国家电网及国内电动巴士公司洽商中。

--中银香港 由2月20日起调整多项服务收费，其中本地银行跨行电子转账个人客户豁免手续费，与滙丰及渣打等多家银行看齐。（完）

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