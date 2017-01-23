《香港报摘》--信报1月23日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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**头版头条**
--中国今年初开始严格执行内地居民购滙须详细申报用途，消息指出，有个别香港中资银行配合总行做法，包括遇上内地客户透过香港账户进行第三方支付时，罕有地详问其用途。
**其他**
--罗兵咸永道香港资产融资及租赁服务总监梁家辉表示，目前在香港经营离岸飞机租赁业务所得租金收入的应课税款，没有飞机折旧免税额可作抵扣，变相是按营业额缴税，而非按实质利润缴税，因此难以吸引租赁公司来港设立业务。
--超威动力 财务总监兼公司秘书梁伟业称，钠盐电池厂将于18个月后投产，料于2018年至2019年可带来最多5亿元人民币收入；订单方面，现阶段已与国家电网及国内电动巴士公司洽商中。
--中银香港 由2月20日起调整多项服务收费，其中本地银行跨行电子转账个人客户豁免手续费，与滙丰及渣打等多家银行看齐。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。