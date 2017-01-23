《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月23日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7573港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25 点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.240 -0.56 8645 9.870 0.71 > 中国铝业 <2600.HK 11.150 -2.28 14581 3.460 0.28 > 中国移动 <0941.HK 55.600 0.16 79355 86.257 -0.17 > 中国人寿 <2628.HK 13.730 -1.01 36166 21.300 -0.47 > 中石油 <0857.HK 79.090 -1.05 18345 6.135 0.08 > 中石化 <0386.HK 78.320 0.40 11254 6.075 0.09 > 汇丰控股 <0005.HK 41.740 0.17 1206226 64.755 0.39 > 中电信 <0728.HK 47.310 -0.88 4851 3.670 0.27 > 中国联通 <0762.HK 11.300 -0.26 33736 8.765 -0.51 > 兖州煤业 <1171.HK 7.340 1.24 4026 5.694 1.85 > 华能国际 <0902.HK 26.160 0.50 13872 5.073 -0.92 > 南方航空 <1055.HK 28.820 1.91 2558 4.471 0.25 > 东方航空 <0670.HK 25.460 4.34 8525 3.950 -0.26 > 中芯国际 <0981.HK 6.930 -1.28 30136 1.075 -90.05 > （完）