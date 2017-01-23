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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 08:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月23日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7573港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收高94.85点，或0.48%，报19,827.25
点。逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            127.240  -0.56    8645      9.870         0.71
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.150   -2.28    14581     3.460         0.28
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.600   0.16     79355     86.257        -0.17
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.730   -1.01    36166     21.300        -0.47
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            79.090   -1.05    18345     6.135         0.08
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            78.320   0.40     11254     6.075         0.09
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            41.740   0.17     1206226   64.755        0.39
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.310   -0.88    4851      3.670         0.27
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.300   -0.26    33736     8.765         -0.51
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.340    1.24     4026      5.694         1.85
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            26.160   0.50     13872     5.073         -0.92
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.820   1.91     2558      4.471         0.25
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            25.460   4.34     8525      3.950         -0.26
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.930    -1.28    30136     1.075         -90.05
           >                                                             
 
    （完）
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