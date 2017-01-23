《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月23日

*工商时报：

--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。

--台塑 集团六轻扩建计画屡遭刁难，为让高值化投资布局延续，台化 拟前进大陆宁波，建置年产20万吨PIA新厂，加计上游原料间二甲苯（年产12-14万吨）一贯建置，总投资额达80亿台币。

*经济日报：

--鸿海 董事长郭台铭首度证实，评估协助夏普在美国制造面板的布局。回应美国总统川普的美国制造政策，他表示，宾州将是优先考虑的选项，主要是当地有精密机械基础，一旦投资确定规模有望逾70亿美元（约2,220亿台币），在酝酿阶段将先找上百位美国菁英组成团队。

--行政院长林全今日将召开科技会报，敲定2018年度科技预算概算额度，初估约1,111亿台币，重点锁定十大产业创新政策，其中新兴计画大增至100亿台币，为历年最高，凸显新政府高度重视并支持科技产业发展。

--去年地震、科技厂大火、台风等灾情频传，整体产险业自留赔款创下多年新高，但在签单保费收入表现优于预期下，产险业者预估，19家产险公司去年整体税后纯益有望追平前年的109.05亿台币，维持史上单年次高的获利动能。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。