更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增

(因英文原文错误，最后一段应为“自2016年年中”以来增长了6%，非“2017年年中”。)

路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。

0016 GMT，布兰特原油期货 较前结算价上涨0.08美元，至每桶55.57美元。

西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.08美元至每桶53.30美元。

“油价强劲上涨，产油国召开会议讨论对减产协议的遵守情况。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，2017年迄今产油国每日减产150万桶，”澳新银行周一表示。

“有数据显示钻探活动再次升温之后，价格涨势出现逆转，”该行称。

美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，截至1月20日的一周，美国活跃钻机数增加29个至551个，为2015年11月以来最高。

美国石油产量自2016年年中以来增长了约6%，虽然比2015年的历史峰值仍低7%，但已恢复到2014年年末的水平，当时美国原油高产量导致油价崩跌。(完)

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