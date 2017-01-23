更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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(因英文原文错误，最后一段应为“自2016年年中”以来增长了6%，非“2017年年中”。)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0016 GMT，布兰特原油期货 较前结算价上涨0.08美元，至每桶55.57美元。
西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.08美元至每桶53.30美元。
“油价强劲上涨，产油国召开会议讨论对减产协议的遵守情况。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，2017年迄今产油国每日减产150万桶，”澳新银行周一表示。
“有数据显示钻探活动再次升温之后，价格涨势出现逆转，”该行称。
美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，截至1月20日的一周，美国活跃钻机数增加29个至551个，为2015年11月以来最高。
美国石油产量自2016年年中以来增长了约6%，虽然比2015年的历史峰值仍低7%，但已恢复到2014年年末的水平，当时美国原油高产量导致油价崩跌。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/王颖；审校 张若琪/李爽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。