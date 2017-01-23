《全球重要经济事件一览表》--1月23日-1月30日

(除特别说明外，均为GMT时间) 1月23日(一) 布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的“欧洲社会权利 支柱”会议中发表演说(1315)。 意大利都灵--欧洲央行总裁德拉吉出席Premio Camillo Cavour奖颁 奖典礼并发表演说(1130)。 哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)。 1月24日(二) 罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。 汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800) 都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉 宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群 。 1月25日(三) 华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo 访问美国华府(至26日) 。 法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席第二届SSM论坛(07 50)。 德国威斯巴登--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼和英国 央行总裁卡尼在20国集团(G20)一项会议上发表讲话。 斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席一项活动，讨论央行在经济发 展中的重要性，以及货币政策在协助发展方面的角色(1200)。 1月26日(四) 布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔出席欧元集团会议。 伦敦--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲基础设施融资等议题 举行记者会。 惠灵顿--新西兰央行举办一场房市与宏观审慎政策的研讨会(至1月27 日)。 1月27日(五) 布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济暨财政事务理事 会(ECOFIN)会议。 斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1200)。 1月28日(六) 伦敦--冰岛央行总裁Mar Guomundsson发表演说。 1月30日(一) 东京--日本央行举行货币政策会议(至31日)。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美股业绩公布日程 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 王颖)