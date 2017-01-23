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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 09:12 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月23日-1月30日

(除特别说明外，均为GMT时间) 
    
    1月23日(一)
    
    布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的“欧洲社会权利
支柱”会议中发表演说(1315)。
    
    意大利都灵--欧洲央行总裁德拉吉出席Premio Camillo Cavour奖颁
奖典礼并发表演说(1130)。 
    
    哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)。
    
    1月24日(二)
    
    罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。
    
    汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800)
    
    都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉
宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群
。
    
    1月25日(三)
    
    华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo
访问美国华府(至26日) 。
    
    法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席第二届SSM论坛(07
50)。 
    
    德国威斯巴登--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼和英国
央行总裁卡尼在20国集团(G20)一项会议上发表讲话。
    
    斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席一项活动，讨论央行在经济发
展中的重要性，以及货币政策在协助发展方面的角色(1200)。
    
    1月26日(四)
    
    布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔出席欧元集团会议。 
    
    伦敦--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲基础设施融资等议题
举行记者会。
    
    惠灵顿--新西兰央行举办一场房市与宏观审慎政策的研讨会(至1月27
日)。
    
    1月27日(五)
    
    布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济暨财政事务理事
会(ECOFIN)会议。 
    
    斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1200)。
    
    1月28日(六) 
    
    伦敦--冰岛央行总裁Mar Guomundsson发表演说。
    
    1月30日(一)
    
    东京--日本央行举行货币政策会议(至31日)。 
        
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    美股业绩公布日程             
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李婷仪 审校 王颖)
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