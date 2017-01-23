《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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**上海证券报**
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
**第一财经日报**
--中国证券金融股份有限公司公布2016年经营数据，去年证金公司营业收入23.63亿元人民币，同比下降63.11%；净利润为18.19亿元，同比降58.46%。
**人民日报**
--记者从商务部召开的2017年全国进出口工作会上获悉，2017年外贸形势依然复杂严峻，要坚持以提高发展质量和效益为中心，培育外贸发展新动能，继续保持回稳向好。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。