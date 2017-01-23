《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日

--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。

--记者从商务部召开的2017年全国进出口工作会上获悉，2017年外贸形势依然复杂严峻，要坚持以提高发展质量和效益为中心，培育外贸发展新动能，继续保持回稳向好。(完)