《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**明报**
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
**星岛日报**
--市场消息透露，去年重夺按揭一哥地位的滙丰银行在新一年继续减按息，上周向个别客户提供低至HIBOR加1.32厘的按揭息率，即使500万港元贷款额亦可享此低息，现金回赠则介乎1.4%至1.45%。
**苹果日报**
--早前明言内地资金将支撑本港写字楼巿道的美联集团 主席黄建业有意减持商厦投资物业，现将市值约13亿港元的物业放售。
**东方日报**
--电子钱包TNG本月中推出小巴支付服务，虽然现时用户人数40万，远低于目标的100万人，但TNG行政总裁江庆恩指出，自从去年8月取得储值支付工具（SVF）牌照之后，公司交易量急增，预料去年12月交易量按月增加两倍。
**文汇报**
--农历新年将至，二手住宅市场买卖进一步减慢，据中原地产十大屋苑在周末日录得四宗成交，较前一个周末缩减50%。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
(整理 雷美珍；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。