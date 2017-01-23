《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日

**明报**

--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。

**星岛日报**

--市场消息透露，去年重夺按揭一哥地位的滙丰银行在新一年继续减按息，上周向个别客户提供低至HIBOR加1.32厘的按揭息率，即使500万港元贷款额亦可享此低息，现金回赠则介乎1.4%至1.45%。

**苹果日报**

--早前明言内地资金将支撑本港写字楼巿道的美联集团 主席黄建业有意减持商厦投资物业，现将市值约13亿港元的物业放售。

**东方日报**

--电子钱包TNG本月中推出小巴支付服务，虽然现时用户人数40万，远低于目标的100万人，但TNG行政总裁江庆恩指出，自从去年8月取得储值支付工具（SVF）牌照之后，公司交易量急增，预料去年12月交易量按月增加两倍。

**文汇报**

--农历新年将至，二手住宅市场买卖进一步减慢，据中原地产十大屋苑在周末日录得四宗成交，较前一个周末缩减50%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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