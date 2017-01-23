中国经济：发改委核准宁夏自治区宁东至甜水堡公路项目，总投资69亿元

路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。

发改委网站周日刊登的通知称，其中国家安排中央专项建设基金（车购税）19.29亿元作为投资补助，宁夏银百高速公路建设管理有限公司以自有资金出资14.8亿元作为资本金（约占总投资的21.6%），其余资金利用国内银行贷款解决。

该项目为政府与社会资本合作（PPP）项目，项目实施机构为宁夏回族自治区交通运输厅，社会资本方经公开招投标确定为宁夏交通投资有限公司、中交第二航务工程局有限公司、宁夏路桥工程股份有限公司组成的联合体，项目法人单位为上述联合体组建的宁夏银百高速公路建设管理有限公司。