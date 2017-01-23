港报财经评论：施政步履维艰，美元告别璀璨--信报1月23日

施政步履维艰 美元告别璀璨/ 习广思

美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。

在老特宣誓日，多个民间团体在华盛顿和国内其他主要城市组织大规模游行示威，到华盛顿观礼的人数亦较奥巴马上任时大减，65名民主党议员早已表明抵制，美国许多政治盟友亦没有出席。

著名歌手艾顿庄、Celine Dion等拒绝为老特的就职典礼助兴，当日参与表演的歌手及组合知名度不足，巡游亦只有40队参加，较8年前少了数十队；总之，是次总统就职礼被称为史上最黯淡无光。

在就职讲话中，特朗普重申「美国优先」承诺，强调购买美国货和雇用美国人将是其执政的两大准则， 他领导下的美国政府所提出的贸易、税收、移民和外交等政策，都会致力使美国工人和美国家庭受益。

国际大炒家索罗斯严词批评特朗普是个骗子，认为他的执政会以失败收场，因为其思维矛盾，他的白宫顾问和内阁成员互斗。索罗斯所指的是在参议院的内阁人事听证会上，老特的顾问与内阁所表达的观点互相冲突。

自去年11月特朗普当选美国总统以来，受到特朗普选前承诺放宽管制和增加政府支出的激励，美股大涨，惟索罗斯说，这波涨势将结束，随之而来的是不确定性达到顶峰，为市场带来动荡局势。

以上言论也不无道理，因为特朗普的主张处处矛盾，而且其上台初期已民望低迷，党内非所有议员都卖他账，「特朗普经济」根本难以成功。

老特提出一个长远的经济目标，10年内新增2500万个就业职位，令美国经济增长重回4%。10年2500万个职位，即每年250万个或每月20.8万个，假设就业人口不变，到时失业率将跌至低于自然失业率以下。到时工资将会因劳动力供应不足而大涨，以美国当前已经过高的工资来说，本来已不大可能吸引大量劳工密集的工厂及生产线回流，若工资进一步上涨，撤走的工厂可能还多过回流者。

在贸易问题上，特朗普政府表示美国将退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），并准备好退出与墨西哥和加拿大签署的北美自由贸易协定（NAFTA）。特朗普抨击美国过去的贸易协定，称其导致贸易赤字高企，制造业基础遭到破坏。

TPP早于2005年提出，经过10年磋商后，获区内成员国同意的自由贸易协定，目的是整合亚太两大经济区域合作组织，形成一个小型世界贸易组织，倡议自由贸易，减少各国贸易磨擦。

10年努力，只因特朗普上台便化为乌有，日后美国岂不是重回以往各自与其他国家谈贸易条件的各自为政年代？当美国与世界自由贸易趋势脱轨，便会变成闭关锁国，不是谈经济增长，经济不倒退已是万幸。

事实上，特朗普大玩贸易保护游戏，人家不会另组贸易协议而将美国排挤于外吗？

老特提出的4% GDP增长目标，是建基于减税增开支，首先是税制改革，降低美国企业税率；二是大增开支重修美国的基础设施建设，声称美国多年来向海外花费大量军费，但是美国的基础设施却失修残破。

这当然与事实不符，美国的社区及地方政府运作成熟，早有一套基建运作程序，老特为了圆其经济提速政纲，是有几夸张讲到几夸张。减税增开支结果只有一途，就是财政急速恶化。

回顾历届总统，民主党克林顿上台后努力经营，结果由财赤占GDP达5%的劣势，变成财政盈余占GDP逾2%；到共和党小布殊上台，又将盈余变财赤，最多一年近4%；奥巴马一上台即遇上金融海啸，财政收入大减，财赤最多升至10%，但过去几年已稳定在2%至3%财赤。

当美国财赤恶化，现时20万亿美元的债务恐怕更难回落，当然还有利率向上时利息成本层层叠，财政悬崖是其上台后首先遇到的大难题，当然民主党不会轻易妥协，就连共和党内也不易达成共识。美元、美股在这一役大升市，看来有机会掉头，在不明朗形势下，还是黄金最有睇头。（完）

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