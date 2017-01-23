中国经济：高尔夫球场清理整治结果取缔111个，退出18个撤销47个--发改委

路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。

新闻稿并称，今后高尔夫球场建设的监管工作，要按照部门监督、地方主责的机制，国务院各相关部门要按照职能履行好监督责任，统筹利用卫星遥感监测、日常巡查等方式完善监管制度。

地方各级政府要切实发挥好管理职责，一律不得批准新建球场，严格规范管理运营球场，依法监控球场环保、节水、取水等行为。

“今后再发现顶风新建、违规扩建的高尔夫球场，要按照“零容忍”态度，各地要坚决一案双查，球场一律予以取缔，严肃追究监管责任。”发改委称。

根据清理结果，全国共有111个球场被责令取缔，已停止了经营行为，土地按照规划恢复原状，消除了球场特征，拆除了违法违规建筑物，依法依规追究了相关单位和人员的责任。

全国共有18个球场被责令退出，其中，17个球场已退出了占用的相关保护区域的土地并按照规划恢复原状，拆除或关闭了违法违规建设项目，消除了球场特征，1个球场在按要求退出。

全国共有47个球场被责令撤销，已停止了各类建设和经营活动，并按照地方政府和部门要求消除了球场特征，依法依规追究了相关单位和人员的责任。

全国共有507个球场被要求整改，其中，11个球场已被地方政府和企业主动关闭，球场项目已不存在；496个球场已进行整改，退出了违反土地利用总体规划占用的少量耕地，退出了占用的天然林和国家级公益林地，土地复耕、恢复植被后返还给原农村集体组织或原耕作（经营）者。

2004年为合理利用和保护土地及水资源，遏制高尔夫球场盲目建设的势头，国务院办公厅印发《关于暂停新建高尔夫球场的通知》，要求各地各部门一律不得批准建设新的高尔夫球场项目。