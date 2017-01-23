港报财经评论：股本回报上升，中银走势逞强--经济日报1月21日

股本回报上升 中银走势逞强/ 林瑞芬

美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。

内地去年的宏观经济数据已大致出齐，基本不出市场之预料。按国家统计局公布初步核算显示，2016年全年国内生产总值（GDP）为74.41万亿元人民币，按可比价格计算，比上年增6.7%。分季度看，一季度同比增6.7%，二季度增6.7%，三季度增6.7%，四季度增6.8%（略高于预期6.7%）。

年初经济分析师大致指出，今年内地经济也继续震荡筑底，在6.5%附近上下波动。近年，经济数据对股市的影响有限，略高于市场预期的数据或略低于预期的所带来的震撼力有限。反之，是政策以及流动资金的影响更大。今年特朗普上任美国总统，中、美政治及贸易关系风险因素，这有待时间去了解。首季，内地流动资金面一般较为充裕，银行贷款在去年还旧后新一年又可再借，有利A股的发展。上证 昨收3,123点，升0.7%，守稳于上升轨3,050点，有机会等春节红包行情，即在农历年前后有段小型上升浪。

回说港股，恒指已逼近去年第四季所筑密集阻力区，月初至今始终在低成交额下向上爬，特大购买力欠奉，要强势突破23,300左右的阻力，恐怕不容易。国指之密集阻力，在10,000更为明显。大市阻力突破，方有启示。

蓝筹都有见强弱势，当中，强势为中银香港 ，且看该股周内就向上冲破去年第四季高位阻力，最高见30.6港元，昨收报30.4港元。相反，恒指尚受制于去年第四季的阻力。中银香港走势强，综合主要有几方面，首先海外尤其美国银行，在预期特朗普上任之后放宽监管政策，自11月以来已攀升两、三成。中银香港可能受惠同类银行股走佳而升。其次，据花旗最新发表研究报告，指本港银行同业拆息（Hibor）较预期上升得早，有利同业拆放利率及贷款利率。最新数据显示，港元及美元存款竞争趋缓和，行业流动性充裕，去年11月资金成本平均只有0.26%，金管局余额持2,600亿港元。

月内，大摩也就今年本港银行业发表报告，指香港金融业经历过去数年净息差收窄（净息差已由2%降至约1.3%）之后，料今年净息差将是上升周期开端。而随着美国息率处上升周期，同时负债扩张，料港银未来两年净息差可望扩阔35个基点，更甚者，可扩阔55至60个基点。另按德银预计，本港银行同业拆息（HIBOR）若每升25点子，银行于2017年的净利润将有机会增加2%至4%。近数个月，本港银行借贷增长也有改善，如去年第三季按年增长5.4%，较之去年上半年倒退1.4%。三来，去年以来，该行陆续出售非核心资产，打造区域银行的目标清晰，长远在一带一路的支持下，在东盟区以及国内的发展，相信会较同业提供更多增长机会。目前，中银香港并没有直接参与一带一路的项目，而业务是相关建筑合约承建商及设备生产商，通常是一些大型国企，风险管理上较易控制。摩根大通就认为，若中银达成未来5年来自东盟地区贡献资产或盈利30%的目标，将有助其增长动力。四来，近年人币贬值，中银香港以美元兑人币计算的资产占总资产达73%，对内地投资者来讲，相对中资H股，持有中银香港有滙率对冲优势。五来，据中金公司指出，在业内借贷增长于去年只有约4%对比下，该行料可逾10%，乃本港银行中的独有优势。最后，就是可能派发特别股息。

顺势论，在首季将派发去年度业绩表前，除非美股大挫，不然，预期该股强势或延续，反覆上探高位，策略上可逢低吸纳。综合月初以来，中、外券商对该股的目标价调整，向上为主，如花旗将目标价由32.5港元上调至33.5港元；摩通由31港元调升至32.5港元；摩根士丹利将目标价由31港元升至35港元；中金公司则上调目标价3.8%至35.8港元。大多预期中银香港的股本回报率会有所回升，盈利预测上调而支持目标价的上调，券商的中期目标价似乎非难达到。该股自去年2月回升，一浪高于一浪走势未见破坏，守稳升轨支持近27港元，至少回探2015年5月高位近33.7港元，昨收30.4港元。估值论，该股如回探33.7港元，预测PB 1.5倍，预测息率4.1厘（按摩通、中金、大摩及德银平均预测每股股息1.39港元计算）。（完）

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