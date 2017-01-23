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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 09:14 BJT

《全球汇市》美元本周伊始表现落后，等待特朗普政策计划细节

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价   
    欧元/美元            1.0725  1.0699  +0.24  +2.02  1.0513
    美元/日圆            113.85  114.60  -0.65  -2.58  116.87
    欧元/日圆         122.13  122.63  -0.41  -0.82  123.14
    美元/瑞郎            1.0004  1.0012  -0.08  -1.71  1.0178
    英镑/美元            1.2385  1.2374  +0.09  +0.40  1.2336
    美元/加元            1.3299  1.3321  -0.17  -0.98  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8270  6.8366  -0.14  -2.09  6.9726
    澳元/美元            0.7555  0.7553  +0.03  +4.71  0.7215
    新西兰元/美元        0.7182  0.7161  +0.29  +3.47  0.6941
    澳元/日圆         86.020  86.450  -0.50  +2.02  84.320
    新西兰元/日圆     81.780  82.030  -0.30  +0.75  81.170
    英镑/日圆         141.00  141.49  -0.35  -2.10  144.02
    澳元/新西兰元     1.0518  1.0543  -0.24  +1.30  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 孙国玉/杜明霞/王颖/王兴亚；审校 李婷仪/李爽/龚芳)
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