中国个股：鹏博士拟定增募资至多60亿元，用于基础网络和新媒体平台投资

路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。

该公司在上交所的公告并称，公司拟以每股19.83元价格非公开发行不超过3.03亿股。公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司和第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司将各认购一半，发行后公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

公告显示，此次非公开发行的主要目的包括有效契合公司“全球家庭运营商”发展战略，提升公司资本实力以及降低债务风险等。

“公司第一大股东和第二大股东计划通过认购本次非公开发行股份的方式向公司注入现金，表明了其对公司未来发展的前景抱有信心，同时也对公司未来发展提供了资金支持。”该公司表示。

公司并称，若本次非公开发行募集资金投资项目能够顺利实施，公司战略布局将得到有力保障，发展空间进一步拓展，盈利能力和行业竞争力持续提升。