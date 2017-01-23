港报社评：特朗普虽未亮剑，北京不松懈--经济日报1月23日

美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。

特朗普席不暇暖，上周五宣誓就任当天就签发行政命令，落实选举承诺，惟不是如其曾许诺那样，上任首天就将中国列为滙率操控国，而是削弱前任总统奥巴马对内最大施政遗产——医保，铺路未来全面推倒。

特朗普未即时向中国开刀，虽说北京可暂松口气，但形势绝不乐观，因特朗普在充满战斗格的就职演说中高举美国优先，表明其施政的两大准则是买美国货与请美国人，而现时美国最大的贸赤来源是中国，他竞选时亦一直以中国为经贸敌人，甚至指斥中国在经贸上对美国施暴（raping）。

究竟特朗普会如何进逼中国，是控以滙率操控国罪名？大举提高中国货入口关税？贸易制裁措施？观乎他连一中政策亦摆上谈判桌，故意冲击中国底綫以提高叫价，中美尤其经贸关系势风起浪涌。

面对特朗普未上任已不断展开攻势，北京亦非省油的灯，虽没有正面与特朗普交火，只是沉着应战，但亦已出招，最明显是国家主席习近平上周出席达沃斯世界经济论坛，高调扞衞全球化、自由贸易与遏止气候变化，都是冲着特朗普而来。

此因特朗普一方面摆明车马反全球化，要以贸易保护主义来「保护」美国工人饭碗；同时他亦无视科学证据，指气候变化只是中国制造的骗局，企图削弱美国竞争力，故扬言退出《巴黎协议》。

此令各国忧虑全球化与对抗气候变化的大势会逆转，故都希望有能力的国家能补位推动，北京作为全球第二大经济体、第一大温室气体排放国，愿意扞衞自由贸易与遏止气候暖化，自然受到大多数国家欢迎，令北京在国际舞台上的话语权上升，亦增加了北京在经贸上与美国周旋的舆论助力。

要注意的是，特朗普要退出《跨太平洋战略伙伴关系协议》（TPP）、《巴黎协议》等，反映的只是美国不愿所谓无偿或不划算地负担国际责任，并不代表就愿让出国际事务领导地位，甘心中国冒升。故北京的国际话语权愈升，美国恐愈觉北京在挑战其全球领导地位，令中美更为对立，关系更趋紧张，风风雨雨恐将更多。

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