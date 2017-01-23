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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 09:11 BJT

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势

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    * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响
    * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳
    * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样
    * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立
场减弱
    * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方
    * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水
准114.13提供初步阻力(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 徐文焰)
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